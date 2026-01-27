Студенты Подмосковья очистили от снега более 180 социальных объектов

Более двух тысяч студентов и 300 сотрудников колледжей и техникумов Московской области приняли участие в уборке снега. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Волонтеры очистили более 180 социально значимых объектов, включая школы, детские сады, поликлиники, больницы, пансионаты и другие учреждения.

Студенты колледжа «Коломна» убрали снег с трамвайных и автобусных путей, а также привели в порядок городской парк Мира и парк 50-летия Октября.

Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко принял участие в расчистке территории детского сада: игровых площадок, тропинок между зонами, запасных выходов и подходов к эвакуационным дверям.

Павлово-Посадский техникум помог двум корпусам школ №3 и №9, а также детскому саду «Тополек».

Волонтеры Дмитровского техникума объединились для расчистки территорий вокруг образовательных учреждений и социальных объектов в Дмитрове, Новосинькове, Дубне и Запрудне.

Можайский техникум привел в порядок территорию детского сада №13.