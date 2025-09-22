Студенты побывали на экскурсии в управляющей компании во Фрязине

Учащиеся Щелковского колледжа познакомились с работой управляющей компании ООО «Доброта». Экскурсию организовали для того, чтобы будущие специалисты узнали о практических аспектах деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Начальник жилищно-эксплуатационного участка Наталья Дроздова показала студентам главные оперативные подразделения компании, включая аварийную службу, службу кровельщиков и ремонтно-строительный участок, где ребята смогли наблюдать за организацией рабочих процессов.

Руководитель компании Владимир Малин рассказал гостям о перспективах трудоустройства после окончания колледжа, условиях работы, возможностях прохождения производственной практики и перспективах карьерного роста в организации.

Особый интерес у будущих специалистов вызвал обзор компетенций, необходимых сотруднику сферы ЖКХ. Для успешной работы важны не только техническая грамотность, но и коммуникативные навыки, умение работать с людьми и оперативно решать возникающие проблемные ситуации.