Студенты Павлово-Посадского техникума стали призерами конкурса по созданию ПО

Студенты Павлово-Посадского техникума, которые стали амбассадорами федерального проекта «Профессионалитет», продемонстрировали выдающиеся результаты на отраслевом конкурсе. Тимофей Сергиенко и Александр Киселев, осваивающие специальность «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств», приняли участие в состязаниях по программированию промышленных логических контроллеров.

В соревнованиях свое мастерство показали учащиеся как колледжей, так и вузов.

В Министерстве образования Московской области отметили, что студенты продемонстрировали профессионализм, системный подход к решению сложных задач и выдержку в условиях конкурентной борьбы.

Тимофей Сергиенко занял по итогам состязаний первое место, а Александр Киселев — второе.

Подготовка к подобным конкурсам — это напряженная работа под руководством опытного наставника. Студенты Павлово-Посадского техникума решали сложные прикладные задания, которые были максимально приближены к реальным.

Им необходимо было, опираясь на предоставленный проект, самостоятельно разработать программное обеспечение по строго заданному алгоритму и убедиться в корректности его работы.

Организаторами профессионального испытания стали Электростальский институт (филиал) Московского политехнического университета и Машиностроительный завод.