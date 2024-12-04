Занятие по истории Великой Отечественной войны провели студенты в Ногинске

Студенты Ногинского филиала Государственного университета просвещения провели занятие на тему «Войны священные страницы навеки в памяти людской». Оно посвящалось знаковой дате в истории России — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будут отмечать в следующем году.

Дни воинской славы России — это памятные даты, которые сыграли решающую роль в истории страны. В следующем году будет знаковая дата в истории России — 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этого великого события в Ногинском филиале Государственного университета просвещения состоялось занятие на тему «Войны священные страницы навеки в памяти людской».

Первая страница, «Предвоенная», литературно-музыкальная, была посвящена событиям конца 30-х — начала 40-х годов прошлого века. Вторая, «Мы беспощадный путь к Берлину открыли битвой за Москву!», затронула важные вехи обороны столицы.

Команды первокурсников после небольшой конкурсной разминки перешли на различные тематические локации, такие как «1941 г. Начало Великой Отечественной войны», «Все для фронта, все для победы!», «Ногинск в годы войны», «Военная техника», «Герои и события Московской битвы».

Не остались в стороне и зрители. Они решали кроссворды по теме «Московская битва», вспоминая крылатые фразы военного периода. Финальный конкурс «Цена победы» объединил все команды.

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