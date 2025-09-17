Студенты Орехово-Зуева приняли участие во Всероссийском конкурсе

В Российском университете кооперации прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Первый студенческий», организованного для участников «Движения Первых». Этот конкурс стал площадкой для демонстрации идей и проектов, направленных на улучшение жизни общества.

Государственный гуманитарно-технологический университет на конкурсе представила команда, состоящая из студентов Профессионально-педагогического колледжа Орехово-Зуева. В состав команды вошли студентки Александра Епифанова, Дарья Кузнецова, Валерия Смеленская, Александра Тятых и София Яровая. Перед участниками конкурса стояла задача представить свои проекты.

По итогам конкурса команда из Орехово-Зуева, представлявшая ГГТУ, завоевала призовое место. В учебном заведении отметили, что эта победа стала результатом упорного труда, нестандартного подхода к решению задач и сплоченности команды.