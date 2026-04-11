Студенты Одинцовского техникума посетили филиал «Мособлгаза» с экскурсией

В рамках Единого дня открытых дверей федеральной программы «Профессионалитет» для студентов Одинцовского техникума провели мастер-класс и экскурсию по Одинцовскому филиалу «Мособлгаза». Обучающиеся ознакомились с внутренней организацией газового хозяйства.

Ребята узнали о работе аварийно-диспетчерской службы и особенностях ее функционирования. Особое внимание уделили инструментам и оборудованию. Участники смогли самостоятельно попробовать в действии современные газоанализаторы и другие профессиональные инструменты.

Одинцовский техникум был основан в 1940 году и за более чем 80 лет своей деятельности подготовил свыше 25 тысяч квалифицированных специалистов. В числе специальностей и профессий, которые реализуются в техникуме: монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ремонт и обслуживание инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, твердотельная электроника, сварочное производство, информационные системы и программирование, ремонт и обслуживание автомобилей, банковское дело, технология продукции общественного питания и парикмахерское искусство.