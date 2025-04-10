Студенты Одинцовского филиала МГИМО прошли практику в «Школе 21»

Первокурсники Одинцовского филиала Московского государственного института международных отношений программы «Информационные технологии в международном бизнесе» прошли практику в «Школе 21». Студенты проходили практику по дисциплине «Алгоритмические языки и программирование».

Студенты изучили дисциплины в сфере информационных технологий, освоили инструменты для будущей профессии: от работы с Bash до программирования на языке C. Ребята разрабатывали проекты, направленные на освоение базовых утилит командной строки Linux, процедуры компиляции и обработки текстовых данных. Они закрепили теорию и научились создавать собственные программные решения. Освоенные компетенции развивают аналитическое мышление и готовят студентов к решению задач в профессиональной среде.

Проект сочетал дистанционную работу и очные интенсивы в кампусе «Школы 21». Такой подход позволил студентам самостоятельно изучать материалы дома, а на встречах — совместно решать задачи, обмениваться опытом и оттачивать командную работу. «Школа 21» — бесплатная школа цифровых технологий, где все желающие от 18 лет могут получить IT-профессию.