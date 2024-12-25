Студенты областного медколледжа поздравили пациентов МОДКТОБ с праздниками

Пациентов Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы поздравили с наступающим Новым годом. В гости к ним заглянули студенты Московского областного медицинского колледжа.

Этой традиции уже более 10 лет. МОДКТОБ сотрудничает не только с этим колледжем, но и с рядом волонтерских центров.

«Ребята подарили море положительных эмоций, радости нашим пациентам и скрасили их пребывание на лечении в больнице! Студенты делают большое дело!» — заявил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

По его словам, особенно это касается студентов-медиков. Они не только хотят получить образование, но и отметиться вкладом в «здоровье общества».