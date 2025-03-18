Студенты Ногинского колледжа украсили окна к годовщине воссоединения Крыма с РФ

В этот день 11 лет назад произошло историческое событие, изменившее судьбу полуострова. С тех пор каждый год 18 марта в стране отмечают годовщину этого значимого момента. В 2014 году президент Владимир Путин подписал указ, основанный на результатах референдума, где большинство жителей Крыма выразили желание стать частью России.



В рамках всероссийской инициативы «Окна Крымской весны» студенты колледжа вместе с советником директора по воспитанию Инной Козыриной украсили окна учебного заведения. В их оформлении использовались тематические изображения, символизирующие единство и патриотизм. Эта акция не только добавила ярких красок в школьную жизнь, но и позволила каждому прохожему ощутить гордость за свою страну и важность сохранения исторической памяти.