Студенты Ногинского колледжа стали участниками проекта «МедиаПритяжение»

Студенческая команда из Ногинска приняла участие в региональном этапе проекта. После поведения итогов лучшие команды будут представлять Московскую область на окружном этапе.

Команда Ногинского колледжа «МедиаХАБ» вместе с педагогом-наставником и продюсером Евгением Повираевым заняла третье место среди сильнейших медиацентров Подмосковья. Ребята разделили его с командой из Долгопрудного. Видеоролик-визитка команды из Богородского округа покорила жюри.

17 мая 600 молодых медийщиков собрались на форуме. Одним из ярких событий мероприятия стала встреча с известным лайфстайл-блогером Ариной Балериной. Гостья раскрыла секреты успеха в блогинге, дала полезные советы по созданию привлекательного контента и ответила на вопросы участников. В конце встречи была организована автограф-сессия.

Для участников провели мастер-классы по организации съемок, написанию текстов и созданию харизмы в кадре. Шоу-балет FIRE выступил на закрытии мероприятия.