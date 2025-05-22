Студенты Ногинского колледжа стали участниками проекта «МедиаПритяжение»

Студенческая команда из Ногинска приняла участие в региональном этапе проекта. После поведения итогов лучшие команды будут представлять Московскую область на окружном этапе.
Команда Ногинского колледжа «МедиаХАБ» вместе с педагогом-наставником и продюсером Евгением Повираевым заняла третье место среди сильнейших медиацентров Подмосковья. Ребята разделили его с командой из Долгопрудного. Видеоролик-визитка команды из Богородского округа покорила жюри.
17 мая 600 молодых медийщиков собрались на форуме. Одним из ярких событий мероприятия стала встреча с известным лайфстайл-блогером Ариной Балериной. Гостья раскрыла секреты успеха в блогинге, дала полезные советы по созданию привлекательного контента и ответила на вопросы участников. В конце встречи была организована автограф-сессия.
Для участников провели мастер-классы по организации съемок, написанию текстов и созданию харизмы в кадре. Шоу-балет FIRE выступил на закрытии мероприятия.
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