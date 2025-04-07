Студенты Ногинского колледжа приняли участие в форуме «Область компетенций»

Первый форум управления городским хозяйством Подмосковья «Область компетенций» под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева проходил в первых числах апреля. В нем приняли участие более 400 человек, в том числе студенты из Богородского округа.
Мероприятие посвящалось трансформации жилищно-коммунального и городского хозяйства Московской области. Одной из ключевых тем программы форума было взаимодействие профильных региональных операторов с системой среднего и высшего профессионального образования.
Студенты и преподаватели Ногинского колледжа продемонстрировали технологии и компетенции внедрения систем видеонаблюдения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, охранно-пожарной сигнализации, оптических линий связи и интеграции систем умного дома.
Ногинский колледж активно участвует в реализации федерального проекта «Профессионалитет» и сотрудничает с ведущими отраслевыми партнерами, такими как акционерное общество «ИнфоТеКС». В 2024 году Ногинский колледж стал базовой организацией образовательного кластера по отрасли «Средства массовой информации и коммуникационные технологии».
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