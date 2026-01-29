Студенты Ногинска помогли расчистить территории социально значимых объектов

«Совместными силами — к чистоте и заботе!» — с таким девизом студенты Ногинского колледжа вышли на расчистку снега. Вооружившись лопатами, ребята с воодушевлением взялись за важное и нужное дело — помочь в расчистке от снега территорий социально значимых объектов — Центральной районной больницы и детского сада Центра образования «Богородский».

Получился не просто субботник, а настоящий урок взаимопомощи и заботы о тех, кто в ней особенно нуждается: медицинские работники, пациенты и, конечно же, самые маленькие жители города. К акции присоединился, вооружившись лопатой, и заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев. Его пример вдохновил всех участников.

Благодаря слаженным действиям, социально значимые учреждения и жители получили своевременную поддержку в сложных погодных условиях.