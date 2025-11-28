Студенты Наро-Фоминского техникума собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

В Наро-Фоминском техникуме стартовала новогодняя благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Как сообщили в пресс-службе регионального Минобразования, инициативу предложили сами студенты вместе с родителями при поддержке классного руководителя Ирины Смирновой.

Ребята собирают самые необходимые вещи — продукты, теплую одежду и лекарства. Кроме того, они пишут письма и открытки с добрыми пожеланиями. По словам организаторов, такие послания должны передать бойцам ощущение поддержки и благодарности.

К акции может присоединиться каждый. Пункты сбора работают по адресам: Наро-Фоминск, улица Чехова, 1а, а также в Селятине на Профессиональной улице, 1. Студенты подчеркнули, что хотят внести свой вклад и создать атмосферу единства и взаимопомощи в преддверии Нового года.