Студенты Наро-Фоминского техникума посетили завод холодильного оборудования

Студенты-сварщики Наро-Фоминского техникума посетили завод «ВНИИХолодмаш» по производству систем кондиционирования и холодильного оборудования. Завод работает 75 лет и создает высокотехнологичную технику для самых сложных задач России.

Ребята увидели, что их профессия — это гарантия надежности в сложных условиях. Швы, сделанные руками человека, должны выдерживать нагрузки на атомных подводных лодках и в открытом космосе.

Предприятие «ВНИИХолодмаш» планирует расширяться, спрос на молодых специалистов растет.

«Такие встречи стирают грань между теорией и практикой. Ребята видят перспективы и понимают стратегическую важность своей профессии», — отметили в техникуме.

В конце ребята задали вопросы о практике, зарплате и условиях труда. В планах — продолжить серию визитов на предприятия в Наро-Фоминске.