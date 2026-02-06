Студенты МРСЭИ помогли убрать снег в городе Видное

Студенты Московского регионального социально-экономического института приняли активное участие в уборке снега в городе Видное. Вместо традиционных пар учащиеся взялись за лопаты и очистили от снега тротуары на Школьной улице, подход к остановке общественного транспорта, а также территорию вокруг своего института.

Руководитель учебного отдела МРСЭИ Дарья Шахматова подчеркнула, что студенты и преподаватели всегда готовы прийти на помощь, особенно в сложных погодных условиях, когда нагрузка на коммунальные службы значительно возрастает.

Первый курс факультета юриспруденции представил своего активного участника — Илью Булгакова, который поделился своими впечатлениями: «Я всегда рад помочь жителям и городу. В этой работе нет ничего сложного, зато она приносит большую пользу».