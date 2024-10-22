Студенты Можайского техникума стали финалистами областного турнира по шашкам

Три команды Можайского техникума сыграли на первом отборочном этапе Московских областных студенческих соревнований по шашкам. Все они прошли в финал турнира.

Состязания требовали от игроков сосредоточенности и мастерства, способности к стратегическому мышлению. Студенты отметили, что именно такие эмоции сделали турнир насыщенным.

Три команды уверенно выступили и прошли в финал Московских областных студенческих соревнований по шашкам. Он пройдет в ноябре на базе Московской государственной академии физической культуры в Малаховке.

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