Студенты Можайского техникума стали финалистами областного турнира по шашкам

Фото: Пресс-служба администрации Можайского городского округа

Три команды Можайского техникума сыграли на первом отборочном этапе Московских областных студенческих соревнований по шашкам. Все они прошли в финал турнира.

Состязания требовали от игроков сосредоточенности и мастерства, способности к стратегическому мышлению. Студенты отметили, что именно такие эмоции сделали турнир насыщенным.

Три команды уверенно выступили и прошли в финал Московских областных студенческих соревнований по шашкам. Он пройдет в ноябре на базе Московской государственной академии физической культуры в Малаховке.

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