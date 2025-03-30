Студенты Можайского техникума провели день красоты для пенсионеров

Девять студентов Можайского техникума, которые обучаются по направлениям «Технология парикмахерского искусства» и «Технология индустрии красоты», провели день красоты для участниц клуба «Активное долголетие». Также пенсионерам рассказали о тонкостях садоводства.
Студентки Можайского техникума создали стрижки, за которыми будет легко ухаживать в обычной жизни.
«Мы уверены, что каждая женщина стремится выглядеть привлекательно и заботится о своей прическе. Нам приятно участвовать в таких мероприятиях», — рассказала преподаватель техникума Татьяна Тремясова.
Другие активисты рассказали про тонкости садоводства и поделились полезными секретами, которые помогут в уходе за растениями. После теоретической части каждая из участниц посадила семена.
Отметим, проект «Активное долголетие» проходит по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В его рамках проводят бесплатные спортивные, творческие и другие мероприятия для пожилых людей. Принять участие могут женщины от 55 лет и мужчины от 60.
Россиянам напомнили о возможности составлять наследственные договоры
ВС России захватили танк Т-80У с новым тактическим знаком
Названы основания для приостановки выплаты пенсии
Бойцы ВСУ угнали машину у пенсионера в Курской области
Россиянам рассказали, как платить меньше за коммуналку
Стала известна вероятная дата президентских выборов на Украине
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте