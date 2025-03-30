Студенты Можайского техникума провели день красоты для пенсионеров

Девять студентов Можайского техникума, которые обучаются по направлениям «Технология парикмахерского искусства» и «Технология индустрии красоты», провели день красоты для участниц клуба «Активное долголетие». Также пенсионерам рассказали о тонкостях садоводства.

«Мы уверены, что каждая женщина стремится выглядеть привлекательно и заботится о своей прическе. Нам приятно участвовать в таких мероприятиях», — рассказала преподаватель техникума Татьяна Тремясова.

Другие активисты рассказали про тонкости садоводства и поделились полезными секретами, которые помогут в уходе за растениями. После теоретической части каждая из участниц посадила семена.

Отметим, проект «Активное долголетие» проходит по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В его рамках проводят бесплатные спортивные, творческие и другие мероприятия для пожилых людей. Принять участие могут женщины от 55 лет и мужчины от 60.