Студенты Можайского техникума поучаствовали в форуме индустрии красоты

Студенты Можайского техникума, обучающиеся по специальности «Технология парикмахерского искусства», показали свое мастерство на всероссийской выставке-форуме «Уникальная Россия» в «Гостином дворе». Они подготовили моделей к модному показу.

Студенты вместе с преподавателями Евгением Чекалиным и Татьяной Тремясовой создали уникальные прически для демонстраторов одежды известных дизайнеров-модельеров.

«Участие в этом мероприятии значительно расширило кругозор студентов и позволило им применить свои теоретические знания на практике. Они продемонстрировали высокий уровень мастерства, создавая прически для моделей от знаменитых дизайнеров-модельеров. Учащиеся приобрели ценный опыт, зарядились позитивными эмоциями и научились эффективно работать в коллективе», — поделились преподаватели.

Ранее на форуме «Счастливые люди — наша профессия» ведущие стилисты России поделились опытом и мастерством со студентами Можайского техникума, рассказали о необходимых навыках на старте карьеры в индустрии красоты и открытии собственного салона.