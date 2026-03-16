Студенты Московской ветеринарной академии пройдут практику на ферме в Подмосковье

Студенты четвертого курса Московской ветеринарной академии Скрябина начали походить практику на молочной ферме «Рота-Агро Благовещенье» в Наро-Фоминске. Они освоят навыки ухода за животными, профилактики и лечения заболеваний, а также изучают особенности работы с поголовьем.

В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали, что всего на ферме содержат более трех тысяч коров и овец породы Лакон. В прошлом году там произвели более 14 тысяч тонн молока, увеличив показатели на 355 тонн.

«Стажировки на профильных предприятиях позволяют студентам закрепить теоретические знания на практике и подготовиться к дальнейшей профессиональной деятельности в современном агропромышленном комплексе», — отметили в министерстве.

Сотрудничество образовательных учреждений и агропредприятий помогает повысить качество подготовки кадров. С 2024 года на ферме прошли практику 120 студентов.