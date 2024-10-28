Студенты «Московии» приняли участие в финале чемпионата «Абилимпикс»

Студенты профессионального колледжа «Московия» приняли участие в финале национального чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Абилимпикс-2024». Учащиеся соревнуются в различных компетенциях — от приготовления пиццы до работы с нейросетями.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, студенты продемонстрируют свои профессиональные навыки и мастерство, а награждение победителей и призеров пройдет 29 октября.

«Важность чемпионатного движения „Абилимпикс“ заключается в возможности помочь людям с ограниченными возможностями здоровья изменить свою жизнь, осознанно выбрать профессию, востребованную на рынке труда, получить высокооплачиваемую работу», — рассказал директор «Московии» Андрей Гречанников.

В ведомстве добавили, что чемпионаты «Абилимпикс» проходят с 2015 года, и сейчас количество участников выросло до 120 тысяч. Список профессий и специальностей, которые может получить человек с инвалидностью, ежегодно расширяется.