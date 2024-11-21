Студенты МОНИКИ прошли практику в онкодиспансере Подмосковья

Студенты МОНИКИ имени Владимирского прошли практику в областном онкологическом диспансере. Ординаторы смогли освоить базовые навыки работы в ультразвуковом отделении.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, практику прошли ординаторы второго года обучения. Они освоили навыки исследований брахиоцефальных сосудов и вен нижних конечностей. Как рассказала заведующая ультразвуковой диагностики центра лучевой диагностики Марина Латышова, практиканты увидели метастазы в разных органах, патологии щитовидной железы и другие отклонения.

«Также, практиканты смогли принять участие в различных манипуляциях, таких как COR-биопсии (трепан-биопсии) поверхностно расположенных образований молочной железы, лимфатических узлов, образований суставов, подкожной клетчатки», — рассказала она.

В отделении проводят комплексное исследование брюшной полости, почек и надпочечников, лимфатических узлов, матки и других органов и систем.