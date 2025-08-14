Студенты МГТУ имени Баумана побывали на производстве электроники во Фрязине

Будущим IT-специалистам показали, как создается электроника в условиях полного цикла — от разработки до сборки. Студенты под руководством наставников попробовали самостоятельно собрать персональные компьютеры и ноутбуки.

Молодые люди решали реальные задачи, связанные с тестированием программного обеспечения, защитой данных и автоматизацией процессов информационной безопасности. Особое внимание уделялось работе с отечественной операционной системой «МСВСфера» и решению задач в области DevSecOps.

Ключевым фактором в укреплении технологического суверенитета России в настоящее время является подготовка квалифицированных специалистов, знакомых с российскими ИТ-решениями. Фрязино как один из центров отечественной микроэлектроники подобными инициативами вносит большой вклад в этот процесс.