Студенты МГТУ имени Баумана побывали на производстве электроники во Фрязине
Кульминацией летней практики для студентов кафедры «Информационная безопасность» МГТУ имени Баумана стало посещение производственного комплекса во Фрязине. Поездку организовала компания «Инферит».
Будущим IT-специалистам показали, как создается электроника в условиях полного цикла — от разработки до сборки. Студенты под руководством наставников попробовали самостоятельно собрать персональные компьютеры и ноутбуки.
Молодые люди решали реальные задачи, связанные с тестированием программного обеспечения, защитой данных и автоматизацией процессов информационной безопасности. Особое внимание уделялось работе с отечественной операционной системой «МСВСфера» и решению задач в области DevSecOps.
Ключевым фактором в укреплении технологического суверенитета России в настоящее время является подготовка квалифицированных специалистов, знакомых с российскими ИТ-решениями. Фрязино как один из центров отечественной микроэлектроники подобными инициативами вносит большой вклад в этот процесс.