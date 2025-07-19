Студенты МГРИ побывали на экскурсии на водоканале в Подольске

МУП «Водоканал» Подольска провел для более чем 20 студентов Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе экскурсию. Будущие инженеры, обучающиеся по направлению «Строительство» со специализацией «Водоснабжение и водоотведение», посетили станцию очистки сточных вод.

Студентов познакомили с полной технологической цепочкой очистки сточных вод, реализованной на объекте. На первом этапе производится механическая очистка с использованием решеток и песколовок. Далее вода поступает в аэротенки, где проходит биологическую очистку с глубоким удалением соединений азота и фосфора. После этого идет доочистка с применением тканевых фильтров Mecana, предназначенных для снижения концентрации взвешенных веществ. Заключительные этапы включают обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением и обработку осадка с последующим обезвоживанием в декантерах.

Студенты активно задавали вопросы, на которые сотрудники Водоканала отвечали и делились своим опытом и знаниями. Особое впечатление на гостей произвело качество очищенной воды, которая возвращается в природу.