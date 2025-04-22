Студенты МГИМО узнали о цифровых практиках в ЖКХ на территории Подмосковья

МинЖКХ Московской области провел лекцию для студентов МГИМО. На ней ребятам рассказали об управлении городским хозяйством с помощью электронных услуг. От этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе занятия студентам презентовали цифровые практики в ЖКХ Подмосковья.
В их числе:
проект «Умная платежка»;
инициатива министерства «QR-код как способ получения обратной связи от жителей»;
система автоматизации общедомовых приборов учета;
концепция центра управления регионом и т.д.
Также в ходе беседы затронули пилотный проект министерства по переходу на электронный единый платежный документ. Студентам описали его основные характеристики, рассказали об этапах внедрения и правилах информирования жителей.
Среди преимуществ цифрового ЕПД оказались минимизация затрат на обращение с документами, снижение количества распечатанной бумаги и экономия древесины, возможность оплаты ЖКУ без привязки к месту нахождения и наличие информации о прошлых платежах в быстром доступе.
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