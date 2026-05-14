Студенты МГИМО-Одинцово приняли участие в акциях в честь Дня Победы

В Одинцовском кампусе МГИМО прошла торжественная церемония закрытия образовательного проекта «Модель МАГАТЭ 2026». Мероприятие объединило студентов и школьников, заинтересованных в изучении вопросов, связанных с атомной энергетикой и международной политикой в этой сфере.

В течение двух дней участники погружались в тематику атомной отрасли, работали в формате имитационных международных комитетов, подобных тем, что действуют в рамках Международного агентства по атомной энергии. Каждый участник представлял интересы какого‑либо государства: изучал его позицию по вопросам ядерной безопасности и развития атомной энергетики, готовил аргументы и отстаивал их в ходе обсуждений.

Молодые специалисты и учащиеся обсудили разные темы — говорили о том, как обеспечить работу атомных электростанций, обсуждали перспективы внедрения искусственного интеллекта в ядерной сфере, затрагивали вопросы международного сотрудничества и обмена опытом между странами.

По итогам работы комитетов были подготовлены проекты резолюций. Эти документы отразили результаты напряженной коллективной работы: в них нашли воплощение идеи и предложения, родившиеся в ходе активного диалога и конструктивного взаимодействия участников из разных учебных заведений.