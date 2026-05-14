Студенты МГИМО-Одинцово почтили память героев Великой Отечественной войны

Студенты Одинцовского кампуса МГИМО посетили военно-патриотический парк «Патриот», почтив память героев Великой Отечественной войны. Выезд был организован в рамках комплекса мероприятий, посвященных 81-й годовщине Великой Победы, при поддержке руководства кампуса и отдела по социальной и молодежной политике.

Одним из центральных объектов экскурсии стал Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации — уникальный духовный и мемориальный комплекс высотой почти 95 метров. Студенты отметили масштаб архитектуры, символизм внутреннего убранства и глубокую историческую составляющую храма.

В фундамент и напольную мозаику комплекса включена техника времен Великой Отечественной. Витражи, роспись, мозаичное панно посвящены ключевым сражениям войны.

Кроме того, студентов не оставил равнодушными и музейный комплекс «Дорога памяти». Протяженность локации — ровно 1418 метров, по одному метру на каждый день войны.