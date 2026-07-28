Студенты МГИМО из Одинцова отправились на практику во Владикавказ

Студенты Одинцовского кампуса МГИМО стали участниками Летней школы, которая проходит в Северной Осетии — Алании с 26 июля по 2 августа. Образовательный проект объединил учащихся трех кампусов университета и представителей местных вузов.

Всего в Летней школе принимают участие 52 студента МГИМО и 30 — из вузов Северной Осетии. В течение недели для них организованы лекции и дискуссии, посвященные международным отношениям, вопросам цифрового суверенитета и развитию региональной экономики. Занятия проводят преподаватели и эксперты, а главная цель проекта — расширить профессиональные знания.

Помимо образовательного блока, студентов ждет знакомство с местной историей и культурой. В программу вошли экскурсии в Национальный музей республики и дом-музей Евгения Вахтангова, квест по историческому центру Владикавказа, а также мастер-класс по традиционному осетинскому ювелирному искусству.

Для студентов запланированы посещение мемориального комплекса «Барбашово поле». Кроме того, участники смогут побывать в Дигорском или Цейском ущелье, увидеть средневековые башни, горные пейзажи и познакомиться с природными достопримечательностями.