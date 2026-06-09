Студенты МФТИ создали приложение для помощи людям с деменцией

Студенты Московского физико-технического института разработали мобильное приложение Memory Care, которое помогает людям с деменцией и болезнью Альцгеймера, а также их родственникам. Продукт использует самообучающиеся алгоритмы для отслеживания состояния пациента и мгновенно оповещает близких в случае тревожной ситуации.

В России около 1,4 миллиона человек страдают от болезни Альцгеймера. Это не только снижает качество жизни заболевшего, но и оказывает сильное давление на родственников. «У меня и у сооснователя проекта Алексея были в семьях те, кто страдали подобными заболеваниями», — отметил разработчик приложения, студент МФТИ Евгений Широчкин.

Memory Care устанавливает связь между телефонами пациента и опекуна. Приложение анализирует геолокацию, радиус передвижения, данные акселерометра и прием лекарств. Алгоритм обучается распознавать нормальные паттерны поведения и фиксировать аномалии, которые указывают на блуждание или падение человека. Если приложение фиксирует инцидент, на телефон опекуна приходит push-уведомление с информацией о местоположении родственника.

Второй разработчик приложения, студент МФТИ Алексей Осипов, рассказал о своем опыте: «У моего отца была болезнь Паркинсона. Она предполагает тремор и эпизоды замирания». Создатели планируют научить приложение определять такие состояния в ближайшие полгода.