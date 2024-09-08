Студенты местного техникума посетили центральную библиотеку Дмитрова

Ребята из Дмитровского техникума побывали на мероприятии в центральной библиотеке. Им рассказали о возможностях учреждения, а также о том, чем оно может быть полезно для студентов.

Для гостей провели экскурсию по библиотеке. Ребята побывали в книгохранилище, на выставке в арт-холле. Им также представили редкий фонд в Центре краеведения.

Студентам рассказали о библиотечных информационных ресурсах, о том, как их можно использовать в образовательных и досуговых целях. Им показали портал «Дмитровский край», интерактивный киоск «Дмитровский край: Вехи истории», национальную электронную библиотеку и ряд других платформ.

Накануне Дмитровская центральная межпоселенческая библиотека на Почтовой улице обновилась. В рамках модернизации изменились внешний облик и внутреннее пространство. В учреждении появилось современное интерактивное оборудование, мультимедийная техника и комфортная мебель. Пополнился и книжный фонд.

Обновление прошло в рамках президентского проекта «Культура» благодаря гранту в 10 миллионов рублей и средствам местного бюджета.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».