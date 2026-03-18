Студенты медколледжа приняли участие в исторической викторине в Одинцове

Викторина «Развитие медицины в период Средневековья» прошла в Московском государственном институте международных отношений в Одинцовском городском округе. В ней приняли участие студенты медицинского колледжа.

Доцент кафедры фундаментальных дисциплин Татьяна Лобаева предложила первокурсникам не просто изучить, а прожить историю медицины. Студенты полностью организовали процесс сами: распределили роли, подготовили вопросы, тесты и задания разного уровня сложности. Все ребята поработали с эрудицией, юмором и отличной командной работой.

Особый вклад в организацию внесли Леонид Фатеев, Амира Гамдуллаева, Илья Хворостьянов и Лев Савельев. А по итогам викторины лучшими игроками стали Мария Найкина, Дана Жирова, Евгений Смирнов, Анфиса Павлова, Айла Джабраилова и Софья Сударушкина.

Подобные викторины проходят регулярно и на разные темы.