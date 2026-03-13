Студенты медколледжа посетили детскую травматологическую больницу в Подмосковье
Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница знакомит будущих медиков с тонкостями профессии. Группа студентов посетила учреждение 11 марта.
Учащиеся последних курсов Московского областного медицинского колледжа № 1 узнали о тонкостях работы специалистов.
«Выбор дальнейшей специализации крайне важное решение в жизни каждого медицинского работника. Передача опыта и знаний от практикующих специалистов — это отличная возможность погрузиться в профессию и понять к чему больше лежит душа», — рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
О работе и возможностях стационара гостям рассказала главная медицинская сестра больницы Галина Опарина.
Особенно студентов заинтересовали операционная и отделение лучевой диагностики.