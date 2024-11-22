Студенты медколледжа Подмосковья стали лауреатами всероссийского конкурса

Екатерина Кирина и Софья Сомова из Московского областного медицинского колледжа стали лауреатами всероссийского конкурса «Большая перемена». В награду за вторые места девушки получили денежные премии и сертификаты на туры по стране.

Обе девушки учатся по специальности «Сестринское дело», о чем сообщили в Минздраве Подмосковья. Екатерина — на первом курсе в Ногинском филиале колледжа, а Софья — на третьем курсе в Егорьевском филиале. Участницы представили свои работы в номинации «Будь здоров!». Кирина защитила проект «Здоровое питание для здоровой жизни!», а Сомова — «Школьники против вейпинга».

Конкуренция на конкурсе оказалась высокой, жюри учитывало не только сам проект, но и способности участников, нацеленность на результат и умение работать в команде.

«Успех наших студенток в конкурсе „Большая перемена“ говорит не только об их трудолюбии и целеустремленности, но и свидетельствует о высоком качестве обучения в колледже. Ежегодно наши студенты участвуют и побеждают в различных конкурсах в сфере профессионального мастерства, творчества, спорта и других», — говорит директор Московского областного медицинского колледжа Саркис Бабаян.

Студентки медколледжа стали лауреатами второй степени и получили денежные премии и сертификаты на туристические туры по России.