Студенты медицинского колледжа провели выездную проверку здоровья в Красногорске

Студенты Красногорского филиала Московского областного медицинского колледжа провели выездную проверку здоровья. В акции приняли участие сотрудники управления социального развития округа.
Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, более 80 человек прошли анкетирование, проверили пульс, определили уровень глюкозы и холестерина в крови, а также измерили артериальное давление и получили информационные материалы.
Проверка прошла в рамках Всероссийской программы по популяризации диспансеризации и здорового образа жизни.