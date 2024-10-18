Студенты медицинского колледжа провели выездную проверку здоровья в Красногорске

Фото: пресс-служба Московский областной медицинский колледж

Студенты Красногорского филиала Московского областного медицинского колледжа провели выездную проверку здоровья. В акции приняли участие сотрудники управления социального развития округа.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, более 80 человек прошли анкетирование, проверили пульс, определили уровень глюкозы и холестерина в крови, а также измерили артериальное давление и получили информационные материалы.

Проверка прошла в рамках Всероссийской программы по популяризации диспансеризации и здорового образа жизни.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте