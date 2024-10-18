Студенты медицинского колледжа провели выездную проверку здоровья в Красногорске

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, более 80 человек прошли анкетирование, проверили пульс, определили уровень глюкозы и холестерина в крови, а также измерили артериальное давление и получили информационные материалы.

Проверка прошла в рамках Всероссийской программы по популяризации диспансеризации и здорового образа жизни.

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