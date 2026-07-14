Студенты медицинских отрядов пройдут практику в детском центре в Пушкино

Этим летом студенты медицинских отрядов Московской области начали работу в детском оздоровительном центре «Пушкино». Там они помогают с медицинским сопровождением смен и получают практический опыт.

ДОЦ «Пушкино» находится в городском округе Пушкинский. За лето там пройдет четыре смены по три недели каждая. Студенты будут работать медсестрами и фельдшерами на всех сменах.

Всего этим летом в ДОЦ «Пушкино» будут работать двадцать представителей студенческих отрядов. Для будущих специалистов это возможность увидеть, как работают медицинские сотрудники не только в больницах и поликлиниках, но и в системе организации детского отдыха и оздоровления.

Студенты помогают обеспечивать медицинское сопровождение смен, оказывают первую помощь детям и вожатым при необходимости, следят за самочувствием участников смен и взаимодействуют с командой детского оздоровительного центра. Такая работа требует внимательности, ответственности, аккуратности и умения быстро реагировать на разные ситуации.

Командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев отметил, что работа в детском оздоровительном центре требует особого внимания, потому что рядом находятся дети, вожатые и вся команда смены. Для студентов это возможность применить знания на практике, развить профессиональные навыки и понять, насколько значима роль медицинского работника в системе детского отдыха.

Работа студентов медицинских отрядов организована в сменном формате. Участникам предоставляется бесплатное трехразовое горячее питание и проживание в общежитии на территории работодателя. К работе допускаются участники от восемнадцати лет.