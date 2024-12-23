Студенты медицинских колледжей начали практику в больнице в Лобне

Обучающиеся по специальности «Сестринское дело» молодые люди применяют свои знания на практике. Всего в отделения стационара и поликлиник Лобненской больницы пришли 15 студентов.

Под руководством опытных наставников, старших медицинских сестер отделений, будущие специалисты учатся делать инъекции, ставить капельницы и катетеры, заполнять истории болезни, обрабатывать послеоперационные швы. Главная медсестра Лобненской больницы Светлана Сапогова, ставшая кураторов практикантов, также познакомила их со структурой медицинского учреждения.

По словам Светланы Сапоговой, студенты с интересом осваивают новые практические навыки, задают много вопросов, просят задания у руководителей подразделений больницы. «Ведь одно дело — слушать лекции и читать учебники, совсем другое — научиться держать в руках шприц», — считает главная медсестра. Она добавила, что благодаря такой практике ребята смогут ощутить себя частью опытного коллектива больницы.