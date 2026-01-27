Студенты-медики присоединились к расчистке дорог у больниц Подмосковья

Сильный снегопад накрыл Подмосковье утром 27 января. На очистку улиц вышли более 30 тысяч дворников. К ним присоединились волонтеры, а также добровольцы из числа студентов-медиков. Они помогают убирать снег рядом с поликлиниками и больницами.

С утра коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить жителям доступ к важным социальным объектам и автобусным остановкам. В этом им помогают добровольцы. Так, на борьбу со стихией вышли студенты-медики.

«Несмотря на сложные погодные условия, ребята вышли помогать в расчистке территорий у больниц и поликлиник, чтобы пациенты, врачи и сотрудники могли безопасно добраться до медучреждений», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Отдельную благодарность он выразил студентам специальности «Сестринское дело», которые показали высокий уровень ответственности и самоотдачи.

«Спасибо ребятам за отзывчивость, инициативность и готовность прийти на помощь», — отметил министр.