Студенты-медики облагородили военные мемориалы в Дмитрове

Патриотическая акция, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в Дмитрове. Студенты привели в порядок памятники и мемориалы.

Организовали акцию студенты первого и третьего курсов Дмитровского филиала Московского областного медицинского колледжа. Они убрали с территорий памятных мест прошлогоднюю листву и мусор, обновили цветы и венки.

«Такие инициативы — это не просто субботники, а уроки благодарности и связи поколений. Важно, что молодежь Дмитровского округа активно участвует в сохранении памяти о наших героях. Это вклад не только в прошлое, но и в будущее», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Акция прошла в рамках масштабной программы по сохранению исторической памяти. Регулярно в патриотических мероприятиях участвуют студенты из разных учебных заведений округа.