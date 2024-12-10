Студенты Луховицкого техникума стали участниками форума «Патриот — это я»

Студенты Луховицкого аграрно-промышленного техникума, представители Молодежного парламента и РССМ Дмитрий Захаров и Александр Дергачев приняли участие в III Межрегиональном гражданско-патриотическом форуме «Патриот это — Я». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.
Форум собрал активистов из Подмосковья, других регионов, а также Белорусии и Абхазии. Участники посетили экскурсии, пообщались с экспертами и познакомились с интерактивной выставкой, посвященной патриотическому воспитанию.
На мероприятии свои стенды представили региональные отделения «Юнармии», «Движения Первых», ВСКС, центр «Авангард» и другие организации. Студенты Луховицкого техникума приняли участие в различных активностях и пообщались с интересными спикерами.
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