Студенты-лесоводы убрали поваленные деревья в Щелкове

Практическое занятие для студентов четвертого курса Межрегионального центра компетенций — Техникума имени С. П. Королева — обучающихся по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство», прошло в Гребневском участковом лесничестве Щелковского района. Старший участковый лесничий Кристина Колесова провела для будущих специалистов отвод лесосеки под уборку неликвидной древесины.

Она подробно ознакомила студентов с особенностями работы, ключевыми требованиями, а также рассказала о необходимой отчетной документации и порядке ее заполнения. После теоретической части занятия студенты приступили к практической работе под руководством наставника.

«Надеемся, что полученный сегодня опыт поможет студентам в подготовке к защите дипломных работ, а, может, кто-то из них решит попробовать себя и в нашем лесничестве», — отметила Кристина Колесова.

Ранее, в 2023 году, на землях лесного фонда Московского учебно-опытного филиала «Мособллеса» была проведена уборка неликвидной древесины на площади 43,9 гектара из запланированных 154,8 гектара. Эти работы способствуют естественному лесовосстановлению и поддержанию здоровья лесных экосистем.

Практические занятия в лесничестве предоставляют студентам уникальную возможность применить теоретические знания на практике, освоить профессиональные навыки и подготовиться к будущей карьере в сфере лесного хозяйства.