Студенты Красногорского колледжа сдали 3 литра крови на донорской акции

Студенты и преподаватель Красногорского колледжа присоединились к донорской акции и сдали почти три литра крови. Специалисты отделения переливания в Красногорске работают по новому адресу. Они пригласили жителей округа присоединиться к волонтерам.

Отделение переливания крови Красногорской больницы с конца сентября переехало в дом № 2а на улице Карбышева. Студенты приняли участие в акции уже по новому месту пребывания и сдали по 450 миллилитров.

«Кровь востребована в любом виде оказываемой медицинской помощи: роды, травмы при ДТП, онкологические заболевания и так далее. Мы призываем всех неравнодушных людей прийти к нам и сдать кровь», — сказал исполняющий обязанности заведующего отделением переливания крови Красногорской больницы Александр Зорин.

В акции приняли участие пять студентов и один преподаватель Красногорского колледжа. Им вручили справку, которая освобождает от работы на два дня, и компенсацию за обед.

Сдать кровь может житель Красногорска старше 18 лет без хронических заболеваний. Волонтеров принимают по вторникам и четвергам с 8:30.

С момента открытия нового отделения сотрудники Красногорской больницы и неравнодушные жители пополнили банк на 10 литров.

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