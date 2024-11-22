Студенты Красногорского колледжа посетили станковый завод

Студенты Красногорского колледжа изучили, как работают предприятия: от станков с программным управлением до IT-систем. Это помогло им увидеть, как теория применяется на практике.

Студенты, обучающиеся профессии «Оператор станков с программным управлением», посетили предприятие «Фарватер». Для них это стало настоящей возможностью погрузиться в атмосферу современного производства. Они увидели работу высокотехнологичных станков с числовым программным управлением, узнали, как их программировать и настраивать, а также познакомились с принципами управления оборудованием.

Для студентов, осваивающих сетевое и системное администрирование, организовали экскурсию по IT-инфраструктуре компании. Они изучили работу серверов, настройку сетей и взаимодействие оборудования. Такой опыт помогает лучше понять, как устроена реальная работа системного администратора.

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