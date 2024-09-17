Студенты Коломенского ГСГУ собрали гуманитарную помощь для участников СВО

Еще одну партию гуманитарной помощи собрали студенты коломенского Государственного социально-гуманитарного университета для нужд СВО. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В партии груза оказались маскировочные сети и мишки-талисманы. Посылки уже доставили на передовую, а бойцы в ответном сообщении прислали фотографии с мест службы.

С начала специальной военной операции студенты ГСГУ изготовили около 60 камуфляжных покрытий. Эти сети уже не раз помогали защитникам от ударов беспилотников и другой вражеской техники.

«Мы гордимся тем, что наша работа помогает бойцам. Это маленький вклад, который мы можем внести для их поддержки», — говорят в университете.

Работа по сбору гуманитарной помощи продолжится.

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