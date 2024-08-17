Студенты Коломенского аграрного колледжа освоят новое направление

В Коломенском аграрном колледже начали осваивать технологию продуктов питания из растительного сырья. По итогам обучения студенты представят свои навыки на чемпионате по профессиональному мастерству.

Технологию продуктов питания из растительного сырья изучат ученики Коломенского аграрного техникума имени Николая Тимофеевича Козлова. В дальнейшем они смогут принять участие в чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы».

«В этом году в перечне компетенций чемпионата по профессиональному мастерству „Профессионалы“ появилась новая — „Технология продуктов питания из растительного сырья“. Развитие востребованных в стране направлений — важная задача чемпионатного движения», — рассказали в колледже.

Конкурсанты должны выполнить разные задания: оценить качественные показатели плодовой продукции промышленного сада, определить товарные качества зерна или провести анализ подсолнечного рафинированного масла.

Отметим, на базе аграрного колледжа работает образовательно-производственный аграрный кластер. Там обучают студентов по программам, разработанным совместно с крупными сельхозпроизводителями.

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