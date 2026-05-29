Студенты колледжей показали свои навыки в конкурсе «День сварщика ЗТЗ

В Сергиево-Посадском колледже прошел конкурс профессионального мастерства «День сварщика ЗТЗ». В нем приняли участие десять студентов из Домодедова, Наро-Фоминска, Ступина, Бронниц и Сергиева Посада.

Участникам предстояло собрать конструкцию из четырех элементов и обварить ее электродами за один час. Жюри, в которое вошли опытные специалисты, оценивало качество сборки и швов.

По итогам конкурса лучшим стал Никита Даниелян, студент Сергиево-Посадского колледжа. Он показал высокую квалификацию и уверенность в работе.

Конкурс продемонстрировал, что будущие сварщики обладают не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками. Трое лучших участников получили новые сварочные маски, а все участники — подарки от Загорского трубного завода. Это еще раз подтвердило эффективность сотрудничества между колледжем и предприятием.