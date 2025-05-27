Студенты колледжей Подмосковья выиграли 4 награды на чемпионате профмастерства

Студенты колледжей Подмосковья выиграли золото и три серебра на конкурсе профессионального мастерства Profskills Belarus. Они выступали в составе сборной России.

«Наши студенты достойно представили Россию на международной арене, получив золото и три серебра. Это результат упорной подготовки, командной работы преподавателей и стремления к профессиональному росту. Мы гордимся каждым участником и продолжим создавать условия для развития и поддержки талантливой молодежи», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Золото в компетенции «Облицовка плиткой» получил Сергей Данилюк из Сергиева Посада. Серебро в мехатронике получили Николай Грачев и Максим Рогов, в электронике — Максим Давыдов, в преподавании в младших классах — Анна Рожкова.

Всего в конкурсе принимали участие около 400 человек из Белоруссии, России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Зимбабве. Они продемонстрировали свое мастерство по 50 компетенциям.

В министерстве напомнили, что в Подмосковье работают 37 колледжей, где готовят специалистов более чем по 175 направлениям.