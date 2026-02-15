Студенты колледжей Подмосковья узнали об образовательных программах ММУ

10 февраля представители Московского международного университета (ММУ) провели встречи в Центре оборонно-промышленной подготовки и в Центре инженерного программирования колледжа «Энергия», расположенных в Реутове и Балашихе. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

На мероприятии первокурсники и студенты выпускных групп колледжа получили приглашения продолжить обучение в ММУ. Выпускникам рассказали об образовательных траекториях, которые помогут им успешно перейти из колледжа в университет. Кроме того, студенты обсудили условия поступления и адаптированные программы.

Университет представил широкий спектр направлений подготовки, а также возможности стажировок и международных обменов. Значительное внимание было уделено рассказам студентов ММУ, поделившихся своим опытом обучения и рассказавших о поддержке университета в достижении профессиональных целей.