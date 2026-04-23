Студенты колледжей Подмосковья проверили знания на викторине от Мособлэнерго

23 апреля на территории Мытищинского филиала компании АО «Мособлэнерго» прошла интерактивная викторина, в которой участвовали студенты шести профильных колледжей и техникумов Подмосковья. Мероприятие дало возможность молодым людям проверить свои знания в различных областях, включая сферу энергетики.

Целью викторины стало создание площадки для неформального общения, обмена знаниями и знакомства молодежи с компанией. К участию были приглашены студенты, чье обучение напрямую связано с энергетической отраслью. Многие из них рассматривают «Мособлэнерго» как потенциального работодателя.

Директор Мытищинского филиала АО «Мособлэнерго» Дмитрий Мандрусов выступил с приветственным словом, подчеркнув значимость профессии и открывающиеся перспективы для профессионального развития в компании.

В перерыве участникам показали ролики о работе энергетиков, демонстрирующие масштаб электросетевого комплекса. Ролики также показали спортивную и социальную жизнь работников, подчеркивая, что «Мособлэнерго» — это команда профессионалов, объединенных общими ценностями и увлечениями.

По результатам викторины лучшей была признана команда Наро-Фоминского техникума. Второе и третье места заняли команды Щелковского колледжа и Колледжа современных технологий им. Героя Советского Союза М. Ф. Панова. Руководство компании поблагодарило всех участников за активность и азарт, вручив каждой команде дипломы и памятные призы.

Сотрудничество с учебными заведениями помогает «Мособлэнерго» формировать кадровый потенциал. Системный подход позволяет готовить специалистов, заинтересованных в выбранном направлении и нацеленных на эффективное решение производственных задач.