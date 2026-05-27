Студенты колледжей Подмосковья примут участие в соревнованиях в Казахстане

26 мая в Республике Казахстан начались Республиканские соревнования по спасательному многоборью «Маршрут выживания». В мероприятии участвуют студенты из Раменского колледжа, Щелковского колледжа, колледжа «Энергия» и колледжа «Подмосковье», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Студенты приехали в Казахстан 24 мая и сразу приступили к занятиям на учебном полигоне. Специалисты Карагандинского высшего политехнического колледжа провели для них подробный инструктаж по всем этапам соревнований. Это дает студентам возможность применить свои навыки на практике и обменяться опытом с коллегами из Карагандинского высшего политехнического колледжа.

Перед началом соревнований прошло заседание судейской коллегии, работала мандатная комиссия. Также проводилась жеребьевка.

Организатором события выступил Центр опережающей профессиональной подготовки Московской области совместно с коллегами из Казахстана.