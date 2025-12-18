Студенты колледжей побывали на экскурсии на Подольской теплосети

Учащиеся Подольского колледжа имени Никулина и Московского областного современного колледжа побывали на коммунальном предприятии и изучили его главные механизмы. Главная задача таких экскурсий — расширить кругозор молодежи и помочь определиться с будущим направлением деятельности.

Заместитель генерального директора, главный инженер ПТЭК № 2 Евгений Пятин рассказал ребятам о принципах работы оборудования, которое обеспечивает Подольск тепловой энергией и горячим водоснабжением. Операторы теплосети в автоматическом режиме выполняют розжиг и установку теплоагрегатов, контролируют параметры теплового источника и работу сетевых насосов. Такие экскурсии помогают юным подольчанам понять, как устроен непрерывный процесс теплоснабжения.

Студент второго курса Подольского колледжа имени Никулина Дмитрий Гурин активно знакомится с предприятиями Подольска, чтобы на практике понять, как работает система отопления округа. Юноша обучается по специальности «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» и уже получил возможность увидеть вживую, как выглядит его будущая профессия.