Студенты колледжей Подмосковья пройдут практику в подмосковном БТИ

Студенты Технологического колледжа при Тимирязевке и колледжа «Энергия» получили возможность погрузиться в реальную работу благодаря практике в подмосковном БТИ. Двенадцать студентов осваивают профессию на объектах в Балашихе, Красногорске и Химках.

Молодые люди не ограничиваются теоретическими знаниями из учебников. Они готовят технические планы, выезжают на кадастровые работы, работают с геодезическим оборудованием и проводят техническую инвентаризацию жилых домов.

Студенты уже попробовали себя в различных аспектах профессии: от работы с документацией до использования тахеометров и GPS-приемников. Такой подход позволяет им получить ценный опыт и лучше понять специфику будущей работы.

После каждого выезда студенты активно задают вопросы наставникам, что свидетельствует об их заинтересованности и стремлении глубже погрузиться в профессию. Есть все шансы, что через некоторое время эти ребята вернутся в подмосковное БТИ уже как молодые специалисты.